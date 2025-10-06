Freie Wähler Lauingen wählen neuen Vorstand

Der Ortsverband der Freien Wähler Lauingen wählte bei seiner Mitgliederversammlung eine neue Vorstandschaft. Erster Vorsitzender Gerhard Frieß und Schatzmeister Thomas Kling wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstand sind Michael Kleinle als stellvertretender Vorsitzender und Marius Kling als Schriftführer. Die Stadträte Manfred Joekel, Inno Kartaly und Georg Kränzle sind kraft ihres Mandats in der erweiterten FW-Vorstandschaft geblieben. Geleitet wurde die Wahl von der FW-Kreisrätin und Vorstandsmitglied der Kreis-FW Susanne Ahle. Landrat Markus Müller, der ebenfalls der Versammlung beiwohnte, berichtete über die aktuellen Themen aus dem Kreistag. Der Dauerbrenner Krankenhaus, die Unterbringung der Flüchtlinge und Integration, Hochwasserschutz und Wirtschaftsförderung sowie der Fachkräftemangel sorgten für ausreichend Diskussionsgrundlage. (AZ)

