Frenetischer Beifall beim Albertus-Sommerkonzert

Das Sommerkonzert des Albertus-Gymnasiums Lauingen lockte zahlreiche Besucher in die Aula. Das Unterstufenorchester, das von Thomas Rausch geleitet wird, eröffnete den musikalischen Reigen beschwingt, souverän und klangvoll in großer Streicher- und Bläserbesetzung. Die „Young Albertus Stars“, Ingrid Menzel hat die Leitung, mit Holz- und Blechbläsern vorwiegend aus fünften Klassen, bewiesen bei ihrem Debüt eindrucksvoll die Qualität der Instrumentalausbildung, insbesondere am musischen Zweig.

Erster Auftritt der Young Albertus Stars unter der Leitung von Ingrid Menzel. Foto: Hartmut Frank

Mit ausgezeichneter Stimmgebung und sicherer Darbietung erfreute der Mittelstufenchor, der von Verena Dopfer geleitet wird, mit mehrstimmigen Arrangements eingängiger Popsongs. Zum Abschluss begeisterte das große sinfonische Blasorchester von Ingrid Menzel mit über 50 Mitwirkenden aller Jahrgangsstufen in hervorragender Spieltechnik und Klangqualität mit stimmungsvollen und mitreißenden Melodien aus Musical, Rock und Jazz sowie zwei Zugaben das freudig klatschende Publikum.

