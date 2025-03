Fünf Tote bei Ausgrabungen entdeckt: „Damals wurde in Lauingen Weltgeschichte geschrieben“

Die Arbeiten am neuen Lauinger Kreisverkehr laufen seit Monaten. Doch bevor es im vergangenen Herbst losging, war dort lange Stillstand. Nur einige Archäologen buddelten sich durch die Erde, auf der Suche nach vergessenen Schätzen. Was sie gefunden haben, ist beeindruckend: Fünf Tote lagen in der Erde. Und das seit fast 500 Jahren. Der leitende Archäologe ordnet die Funde so ein: „Damals wurde in Lauingen Weltgeschichte geschrieben.“

