Für 6155 Haushalte in Lauingen soll es schnelles Internet geben

Die Telekom verlegt in den Jahren 2025 und 2026 insgesamt 85 Kilometer Glasfaserkabel in Lauingen. Interessierte können sich jetzt registrieren.

Die Deutsche Telekom wird eigenwirtschaftlich in der Stadt Lauingen sowie den Ortsteilen Faimingen, Veitriedhausen und Frauenriedhausen ein Glasfasernetz für 6155 Haushalte in den Jahren 2025 und 2026 schaffen. Dabei werden laut einer städtischen Pressemitteilung mehr als 85 Kilometer Glasfaserkabel bis in die Häuser verlegt und 65 neue Netzverteiler aufgestellt. Hierzu wurde jetzt eine gemeinsame Erklärung zwischen der Stadt und der Telekom Deutschland GmbH unterzeichnet. Der Glasfaserhausanschluss ist dabei kostenfrei.

Bürgermeisterin: Wirtschaft in Lauingen wird ebenfalls gestärkt

Bürgermeisterin Katja Müller zeigt sich erfreut über den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau der Telekom und hebt die Bedeutung von sowohl schnellen als auch stabilen Internetverbindungen hervor. "Glasfaser ist die Technologie, mit der die zukünftig benötigten Datenmengen ohne Probleme transportiert werden können. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus oder im eigenen Betrieb ist in der heutigen Zeit genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas. Und natürlich stärken wir die heimische Wirtschaft dadurch ebenfalls und sind für die digitale Zukunft gerüstet", betont Müller.

Bürgermeisterin Katja Müllern und Telekom-Regionalmanager Andreas Schnelle haben eine gemeinsame Erklärung für den Glasfaserausbau in Lauingen unterzeichnet. Foto: Regina Feldt, Stadt Lauingen

Telekom-Regionalmanager Andreas Schnelle erklärt: "Die Anwohner im Ausbaugebiet von Lauingen und den Ortsteilen Faimingen, Veitriedhausen und Frauenriedhausen haben jetzt die Chance auf einen Glasfaseranschluss. Ein wichtiger Punkt dabei: Er kommt nicht von allein. Dafür brauchen wir das Einverständnis der Grundstückseigentümer. Denn um den Glasfaseranschluss zu legen, müssen wir privaten Grund betreten."

Interessierte Bürger können sich bereits jetzt registrieren

Unter www.telekom.de/netz/glasfaser?wt_mc=alias_glasfaser können sich alle Bürgerinnen und Bürger bereits jetzt als Interessenten für den Glasfaserausbau registrieren. Über den Zeitpunkt, zu dem die Anwohner und Anwohnerinnen sowohl den kostenfreien Glasfaserhausanschluss beantragen als auch gegebenenfalls bereits ein Wunschprodukt bestellen können, werde die Telekom rechtzeitig informieren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch