Lauingen

Für dieses Lauinger Ehepaar ist das ein ganz besonderer Bulldog

Plus Angelika und Josef Schnitzler feiern Goldene Hochzeit. Der alte Traktor, Baujahr 1960, wurde dafür extra herausgeputzt. Denn er spielte beim Kennenlernen eine große Rolle.

Von Simone Fritzmeier

Ein echter Hermann Lanz Aulendorf. Baujahr 1960. Und er läuft noch immer und glänzt in diesen Tagen fast wie neu. Kein Wunder: Josef Schnitzler hat den alten Bulldog in den vergangenen Wochen herausgeputzt, vieles repariert und ihn zum Laufen gebracht. Denn am Freitag, 13. Oktober, gab es eine ganz besondere Ausfahrt. Das Lauinger Ehepaar Josef und Angelika Schnitzler feierte seine Goldene Hochzeit. Vor 50 Jahren haben sie sich am 12. Oktober erst standesamtlich, am Tag darauf dann kirchlich das Ja-Wort gegeben. Und der Bulldog spielte dabei eine entscheidende Rolle.

Angelika Schnitzler erzählt: "Es war beim Faschingsumzug. Ich war als Teufel verkleidet. Ich bin dann vor ein paar Jungs geflüchtet und so bei Seppi auf dem Bulldog gelandet." Der erste Kontakt zwischen dem Lauinger und der gebürtigen Nordendorferin war geknüpft. Das war vor 54 Jahren. "Und genau deshalb kommt der Bulldog nicht weg und wird gepflegt", sagt Josef Schnitzler lachend am Telefon. Mehr noch: Er kam zum goldenen Jubiläum zum Einsatz.

