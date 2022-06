Lauingen

vor 1 Min.

Für ihn ist Lauingen die schönste Stadt der Welt

Plus Walter Manz schwärmt für seine Heimat und will seine Begeisterung weitergeben. Deshalb macht er ganz besondere Stadtführungen - für Leib und Seele.

Von Simone Fritzmeier

Oben im Chor in der Lauinger Spitalkirche befindet sich der Zugang zur Krypta. Dort ist die um das Jahr 1500 stammende Muttergottesstatue aufbewahrt. Wenn sich Walter Manz für einen seiner Lieblingsorte in der Donaustadt entscheiden müsste, dann vermutlich für diesen. Ein uralter Ort, bei dem Geschichte atmet, wie er sagt. Aber eigentlich kann, oder besser, will er sich gar nicht entscheiden. "Für mich ist Lauingen die schönste Stadt der Welt", sagt er mit einem Lächeln und fügt hinzu: "Lauingen ist ein besonderes Fleckchen Erde, man muss nur genau hinsehen." Oder zuhören. Denn seine Begeisterung und seine Liebe für die Heimatstadt gibt der 55-Jährige seit mehr als 20 Jahren unter anderem als Stadtführer an die Menschen weiter. Seine große Leidenschaft, wie er sagt. Denn: " Viele wissen gar nicht, was die Heimat alles hat. Dabei gibt es so viel zu entdecken und zu erfahren", sagt Walter Manz. Auch kulinarisch.

