Fußgänger läuft gedankenverloren über Straße und wird von Auto erfasst

Der junge Mann wurde in Lauingen leicht am Arm verletzt.

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr überquerte ein 24- jähriger Fußgänger die Rosenstraße in Richtung Herzog-Georg-Straße in Lauingen - ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dabei wurde er von einem einbiegenden 66-jährigen Autofahrer touchiert und leicht am Arm verletzt. Zu einem Sachschaden kam es durch den Unfall nicht. (pol)

