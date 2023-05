Lauingen

vor 47 Min.

Garagentor und Pkw-Anhänger werden besprüht

Etwa 1000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter in Lauingen angerichtet. Er brachte Graffiti an einem Anhänger und einem Garagentor an.

Mit einer Sachbeschädigung hat es die Polizei in Lauingen zu tun. Am Samstag wurden in der Zeit von 18 bis 20.20 Uhr in der Straße Unteranger das Garagentor sowie der Pkw-Anhänger eines 83-Jährigen mit blauer Farbe besprüht. Die Zahl 187 wurde auf das Tor und den Anhänger gesprüht An den Gegenständen wurden Graffiti mit der Zahl „187“ angebracht. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 1000 Euro an. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

