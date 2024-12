„Gefährliches Spiel“ führt zum Sieg

Marie Oeser setzte sich im Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs an der Donau-Realschule Lauingen klar als Siegerin durch. Vor der versammelten Schülerschaft der 6. Jahrgangsstufe traten die drei Klassensiegerinnen und -sieger Vicky Sporer,6a, Marie Oeser, 6b, und Lukas Zöschinger, 6c, gegeneinander an. In einer ersten Runde wurden vorbereitete Texte vorgelesen, anschließend mussten die drei Konkurrierenden ihre Fähigkeiten an einem fremden Text unter Beweis stellen.

Die Jury, bestehend aus den drei Deutschlehrerinnen der 6. Klassen, Julia Veh von der Buchhandlung Brenner und der letztjährigen Schulsiegerin, entschied, dass Marie am besten betont und das Publikum mittels Blickkontakt in ihren Vortrag einbezogen hatte. Sie hatte aus dem Buch „Die drei !!! - Gefährliches Spiel“ von Kirsten Vogel vorgelesen. Für alle drei Klassensieger gab es Buchpreise und für die Schulsiegerin zusätzlich einen Büchergutschein.

Marie hat sich mit ihrem Sieg für die nächste Runde qualifiziert und wird am 22. Februar die Donau-Realschule beim Kreisentscheid vertreten.