Gefährliches Überholmanöver: Mann flüchtet nach Unfall bei Lauingen

Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen Lauingen und Gundremmingen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Dillingen mit seinem Pkw die Staatstraße 2025 von Lauingen kommend in Fahrtrichtung Gundremmingen. Dabei überholte er den Pkw eines 18-jährigen Mannes aus Höchstädt, welcher hinter einem Lkw in selber Richtung unterwegs war. Als der Dillinger sich auf Höhe des Fahrzeugs des Höchstädters befand, um anschließend noch den Lkw zu überholen, scherte der 18-jährige plötzlich ebenfalls zum Überholvorgang aus.

Der 25-jährige wich mit seinem Fahrzeug nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und landete auf einem parallel zur Staatsstraße verlaufendem Feldweg. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden im Frontbereich in Höhe von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt vom Unfallort, so die Polizei. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (pol)

