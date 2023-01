Gegen 17-jährigen Lauinger wird wegen Urkundenfälschung ermittelt

Es geht um ein Auto und die Frage: Wem gehört es? Die Dillinger Polizei ermittelt.

Ein 17-jähriger Lauinger hat am Samstagnachmittag ein Pkw-Kennzeichen von einem abgestellten Pkw abmontiert und brachte dieses an einen abgemeldeten Pkw an. Anschließend wurde das Auto auf die Wittislinger Straße geschleppt.

War es Urkundenfälschung?

Im späteren Verlauf des Tages meldete sich der eigentliche Besitzer des Autos. Dieser gab an, den Pkw nur zur Reparatur an den 17-Jährigen übergeben zu haben. Bezüglich der Besitzverhältnisse müssen nun weitere Ermittlungen geführt werden. Gegen den 17-Jährigen wird zudem wegen Urkundenfälschung ermittelt. (AZ)