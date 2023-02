Geld am Automaten in Lauingen abgehoben und dann vergessen

150 Euro wollte der Dillinger eigentlich abheben. Das Geld ist weg.

Ein Dillinger hatte am bereits vor einer Woche, am 16. Februar, gegen 17.50 Uhr, an einem Bankautomaten der Sparkasse in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen 150 Euro abgehoben.

Nach dem Eingabevorgang entnahm er zwar seine Karte, vergaß jedoch das Bargeld. Das Geldwurde daraufhin von einem bislang unbekannten Täter entnommen und nicht abgegeben. (AZ)