Geldbeutel im Einkaufswagen vergessen: Diebstahl in Lauingen

An einem Einkaufswagensammelplatz eines Verbrauchermarktes in der Dillinger Straße kam es zum Diebstahl von Bargeld aus einem Geldbeutel. Gegen 11.15 Uhr hatte eine Kundin nach dem Einkauf ihren Geldbeutel im Einkaufswagen vergessen. Als die Dame den Verlust einige Zeit später bemerkte, begab sie sich in die Filiale und konnte den Geldbeutel, welcher dort zwischenzeitlich abgegeben wurde, in Empfang nehmen.

Dillinger Polizei sucht Zeugen

Dabei stellte sie fest, dass aus dem Geldbeutel ein 100-Euro-Schein fehlte. Ein bislang unbekannter Täter hatte den Geldschein offenbar entwendet, bevor der Geldbeutel beim Personal abgegeben wurde. Durch die Polizeiinspektion Dillingen wurde eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden.