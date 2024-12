Gelöbnis der Bundeswehr in Lauingen: Warum wird man Soldat?

120 Rekruten marschieren auf dem Platz der Elisabethenstiftung in Lauingen auf. Dort nehmen sie Formation an. „Für die jungen Männer und Frauen vor uns ist das heute ein einmaliges Ereignis“, sagt Brigadegeneral Jörg Rüter in seiner Rede. „Denn mit diesem Gelöbnis werden sie in die militärische Gemeinschaft aufgenommen.“ Am linken Ende der Kompanie steht Bastian Knoth. Er ist 41 Jahre alt und ab diesem Tag Reservist der Heimatschutzkompanie.

Michael Stelzl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gelöbnis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis