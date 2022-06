Gelöbnis des IT-Bataillons 292: Aus „wildem Haufen“ wurde eine Einheit

Plus Im Landkreis Dillingen gab es zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr. Über Krieg, der näher rückt, und Kameradschaft.

So aufgeregt war Lilly Bersa gar nicht. Sie ist eine der sechs Rekrutinnen und Rekruten, die zum öffentlichen Gelöbnis der sechsten Kompanie des Dillinger Informationstechnikbataillons 292 stellvertretend nach vorne zur Flagge gegangen ist. „Wir haben es wirklich oft geübt und die festen Strukturen helfen, damit alles läuft“, sagt die 20-Jährige aus Ingolstadt.