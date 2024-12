German Schwehr begeistert Besucher bei „Schwätz m‘r Schwäbisch“

Die Dillinger Barockbläser, von Walter Manz, scherzhaft als „Notlösung und Menschen mit Migrationshintergrund“ bezeichnet, eröffneten die Traditionsveranstaltung „Schwätz m'r schwäbisch“ in der bis auf den letzten Platz besetzten Aula der Berufsschule Lauingen. Manz führte gewohnt souverän durch das Programm, das ganz auf Advent und Weihnacht ausgerichtet war.

In seiner Begrüßung freute sich der Lauinger über die Anwesenheit von Landratsstellvertreter Joachim Hien und Bürgermeisterin Katja Müller. Beide bezeichneten in ihren Grußworten die schwäbische Mundart als lebendige Sprache in Lied und Gedicht, die es in einer globalisierten Welt zu erhalten gelte, und wiesen auf deren Schönheit hin. Besonders dankte Manz Anton Grotz, dem Vorsitzenden des Kulturmarktes für die Vorbereitung dieser Veranstaltung und erklärte den Anwesenden anschließend die Bedeutung des Wortes „ Ebbes“ im Schwäbischen und trug das Gedicht : „Ja em Advent, da nem i zu“ vor.

Auch das Lauinger Heimatlied wurde vorgetragen

Bevor der Gesangverein Frohsinn unter der Leitung seiner temperamentvollen Dirigentin Anja Baumann die Lieder: „Es wird scho glei dunkel“, und: „Sing mer im Advent a schene Weis“ vortrug, unterhielt der Mundartdichter German Schwehr, Autor von bisher zwölf Büchern, die Anwesenden mit seinen Erzählungen „Winterspaß“, „Jugenderinnerungen“ und „ Gute Nacht Nikolaus“. Zum festen Bestandteil der Veranstaltung gehört inzwischen Eva Horner, die die Zuhörer mit ihren Liedern „Auf auf ihr Hirten“ und „Goldenes Blatt vom Himmelsbaum“ erfreute. Gekonnt und heiter wechselten sich weitere Beiträge von German Schwehr und Liedvorträge des Frohsinns ab. Dabei kam es zu einer Uraufführung. Eine Komposition des Zöschingers Hermann Poppe hatte Anja Baumann als vierstimmigen Satz gesetzt, den der Chor gekonnt vortrug. Danach kam Hermann Poppe selbst zu Wort. Der 83-jährige Komponist des Lauinger Heimatliedes trug selbst verfasste Gedichte und Lieder auf dem Akkordeon vor, zuweilen begleitet von Walter Manz.

Ein gemeinsames Singen leitete den Schluss der Veranstaltung ein. Der Moderator dankte allen Mitwirkenden und den vielen sichtbaren und verborgenen Hilfskräften, die diese Veranstaltung ermöglichten, vor allem dem Vorsitzenden des Kulturmarktes Anton Grotz. Nachdem sich alle Mitwirkenden auf der Bühne versammelt hatten, beendete das gemeinsam gesungene Lauinger Heimatlied die Veranstaltung. (AZ)