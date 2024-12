Gesangverein Frohsinn Lauingen ehrt treue Mitglieder

Zum Abschluss eines ereignisreichen, sehr intensiven Chorjahres traf sich der Gesangverein Frohsinn Lauingen zu seiner traditionellen und stimmungsvollen Weihnachtsfeier. Christl Hauf begrüßte unter anderem den Kreisvorsitzenden des Chorverbandes Franz Lingel. Die Vorsitzende dankte der liebenswerten und äußerst versierten Chorleiterin Anja Baumann, allen Sängerinnen und Sänger für ihre stets disziplinierten Chorbesuche, sowie bei der gesamten Vorstandschaft für die harmonische und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Einen ganz besonderer Dank zollte sie ihrem Stellvertreter Georg Priller für die große Unterstützung. Ohne das Zusammenspiel von allen wären die 52 Proben und sechs öffentliche Auftritte nicht zu schaffen gewesen. Vorsitzende Christl Hauf konnte etliche Ehrungen vornehmen: Brigitte Miller erhielt für zehn Jahre aktives Singen eine Urkunde des Vereins. Rolf Häußler, Kassenrevisor seit 1982, wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft mit einer Ehrenurkunde des Vereins ausgezeichnet. Michael Heiler, Chorleiter von 1974 bis 1989 und Georg Klemens, die nicht anwesend sein konnten, sind ebenfalls seit 50 Jahren Mitglied.

Anneliese Fürniß ist seit 60 Jahren ein fester Bestandteil des Lauinger Frohsinns und brachte sich voll Leidenschaft und Engagement in vielen Bereichen ein. Zuletzt war sie von 1994 bis 2021 Schriftführerin. Anneliese wurde von dem Vorsitzenden des Chorverbandes Kreis Dillingen, Franz Lingl, geehrt. Er überreichte an sie für ihre außergewöhnliche lange Chorzugehörigkeit die Urkunde des Chorverbandes Bayrisch-Schwaben mit dem Ehrenabzeichen in Gold.