Gestohlener Roller am Waldrand gefunden

Der Polizeiinspektion Dillingen ist am Donnerstag ein am Waldrand beim Herrgottsruhweg in Lauingen abgelegtes Kleinkraftrad mitgeteilt worden. Bei der Abklärung vor Ort stellte sich heraus, dass der Roller im Vorfeld gestohlen worden war. Das zugeteilte Versicherungskennzeichen konnte nicht mehr aufgefunden werden. Das Vehikel wurde an den Eigentümer wieder ausgehändigt. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

