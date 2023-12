Getuntes Auto: Polizei stoppt 20-Jährige in Lauingen

Eine junge Frau hat mehrere Umbauten an ihrem Auto vorgenommen. Die Dillinger Polizei hat sie in Lauingen kontrolliert.

Einer Streife der Dillinger Polizei ist am Mittwochabend in der Werner-von-Siemens-Straße ein getuntes Fahrzeug aufgefallen, welches dann einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten mehrere unzulässige Umbauten am Fahrzeug fest.

Mängel müssen behoben werden

Am Pkw waren unzulässige Beleuchtungseinrichtungen und Karosserieteile verbaut, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die 20-jährige Fahrzeughalterin muss nun die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist beheben lassen. Zudem erwartet sie eine Anzeige nach der Straßenverkehrszulassungsordnung. (AZ)