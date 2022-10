Gewinner aus Lauingen: Über die 1000 Euro dürfen sich die Enkelkinder freuen

Adolf Zwiener hat das Bilderrätsel unserer Zeitung richtig gelöst. Ein echter Glückstag, wie er sagt. Wobei der 83-Jährige schon viele Preise in seinem Leben gewonnen hat.

Gerade wollte Adolf Zwiener aus der Haustür und einkaufen gehen. Dann klingelt das Telefon. Gut, dass der Lauinger noch gestoppt und den Hörer abgenommen hat. Denn der 83-Jährige hat am Donnerstag das Bilderrätsel unserer Zeitung richtig gelöst und gewonnen. "Wahnsinn", sagt er, als er die 1000 Euro in der Hand hält, und: "Dabei bin ich bescheiden." Deshalb wolle er den Gewinn auch nicht für sich haben, sondern seinen sechs Enkelkindern an Weihnachten dieses Jahr ein wenig mehr Freude bereiten. Da sei es gut aufgehoben, sagt er lächelnd.

Im Lauinger Skatverein seit Jahren aktiv

Seit 60 Jahren liest der Lauinger die Heimatzeitung, sie sei sein täglicher Begleiter, sagt er. Deshalb rätsele er auch immer mit, gewonnen habe er noch nie. Wobei: In dem kleinen Wohnzimmer im Lauinger Haus, direkt gegenüber dem Sofa, stehen auf einem Schrank unzählige Pokale. Dazwischen sind viele Familienbilder zu sehen. Alles Wichtige auf einen Blick. Adolf Zwiener ist leidenschaftlicher Skatspieler – und auch sehr erfolgreich. Er erzählt: "Das ist nur ein Drittel der Pokale, die ich habe." Und seit geraumer Zeit lasse er sich die Gewinne lieber auszahlen, aus Platzgründen, fügt er schmunzelnd hinzu.

Von klein auf habe er gerne gespielt, seit mindestens 40 Jahren tut er es aktiv im Lauinger Skatverein. Jeden Freitag wird aktuell im Gundelfinger Sportheim gezockt. Zwiener hat sogar schon mal bei einem Skatturnier in der Dominikanischen Republik teilgenommen. 2021 war er Vereinsmeister und "aktuell schaut es auch ganz gut aus. Ich bin an der Spitze. Aber abwarten", verrät er.

Er hat ein Enkelkind in Frankreich

Adolf Zwiener ist nicht nur mit seinen Skatfreunden viel herumgekommen. Als Heimatvertriebener ist er mit seiner Familie im Landkreis Schrobenhausen aufgewachsen. Mit der Heirat hat es ihn dann schließlich 1962 nach Lauingen verschlagen. Als Berufsbaggerfahrer für eine Münchner Firma ist er 50 Jahre lang ebenfalls viel unterwegs gewesen. "Ich habe viel gesehen. Dafür bin ich sehr dankbar", erzählt er. Wen wundert es da, dass auch seine Kinder und Enkelkinder überall auf der Welt leben – eine Enkelin ist jüngst nach Frankreich gezogen, erzählt er. Die Nachricht, dass Opa 1000 Euro gewonnen hat, wird sie aber sicherlich auch bekommen.

