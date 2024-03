"Glücklich in Günzburg" trifft auf "Lauingen erleben"

Die Lauinger SPD tauscht sich mit dem Oberbürgermeister von Günzburg aus. Wo man voneinander lernen kann.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig zeigte sich erfreut, die Mitglieder der Stadtratsfraktion der SPD Lauingen im Günzburger Rathaus begrüßen zu dürfen. Nach einem kleinen Empfang stellte er sich den Fragen der Kommunalpolitiker aus Lauingen, um Parallelen und Erfahrungen aus städtischen Themen auszutauschen. So hat sich die Stadt Günzburg – ebenso wie die Stadt Lauingen – um den Titel „Fahrradstadt“ beworben.

Ein großer Besuchermagnet ist der „Kultursommer Günzburg“, der mit verschiedenen Aktionen Einheimische wie auch Besucherinnen und Besucher in die autofreie Innenstadt lockt. Citymanagement und Regionalmarketing tragen darüber hinaus zur Belebung der Innenstadt bei. Der Slogan „Glücklich in Günzburg“ erinnerte die Fraktionsmitglieder doch gleich an „Lauingen erleben“, heißt es in einer Pressmitteilung der SPD Lauingen. Weitere Themen des Gesprächs waren die kommunale Wärmeplanung, die Stadtentwicklung und die Altstadtsanierung.

Auch das Thema Fair-Trade-Town wird in Günzburg bereits seit 2016 gelebt, ergänzt durch das Konzept „Günzburg plastikfrei“. Das Motto lautet: "Bring deinen eigenen Becher, deine eigene Flasche, deine eigene Tasche – vermeide Verpackungen."

Die Themen, die mit dem Oberbürgermeister diskutiert wurden, vertieften die SPD-Stadträte danach in einer Klausurrunde mit Blick auf Lauingen. Dietmar Bulling, Dritter Bürgermeister, und Bernd Schwenk brachten zum Thema Wärmeplanung und Stadtentwicklung die Notwendigkeit von Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet zur Diskussion. Irmgard Daub berichtete über die aktuelle Schulentwicklung der Grundschule und die steigenden Schülerzahlen sowie die daraus resultierende Raum- und Personalnot. Auch die Bedürfnisse der Jugendlichen wurden in den Fokus gerückt. Zum Thema Fahrradstadt betonte Ursula Kigele die Notwendigkeit sicherer Fahrradwege innerorts. Kinder wie auch ältere Fahrradfahrer sollten sich gefahrenfrei durch die Stadt bewegen können. Zum Schluss fasste Markus Stuhler, Fraktionsvorsitzender, die erarbeiteten Gesichtspunkte zusammen unter dem Motto: Bürger mitnehmen – kleine Schritte in einem großen Konzept gehen. (AZ)