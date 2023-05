Graffiti-Schaden in Lauingen: Die Täter sind ermittelt

Zwei Schüler haben in Lauingen mehrere Gegenstände besprüht. Jetzt wurden sie erwischt.

In der Zeit von 5. bis 7. Mai wurden in der Bahnhofstraße in Lauingen ein Briefkasten sowie das Reklameschild eines Hotels mit Farbe besprüht. Nun konnten zwei 14-jähriger und ein 12-jähriger Schüler als Verursacher ermittelt werden. Durch die Graffitis entstand ein Sachschaden von insgesamt 400 Euro. (AZ)