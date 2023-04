"Großbahntreffen am Wasserturm": Eine Dampflok fährt im Lauinger Bahnhof

Beim "Großbahntreffen am Wasserturm" am Bahnhof Lauingen werden am Wochenende viele Attraktionen geboten.

Das zweite "Großbahntreffen am Wasserturm" findet am Wochenende in Lauingen statt. Internationale Spitzenmodellbauer werden im E-Park ihre Anlagen und Modelle präsentieren. In den Anlagen fahren Parkbahnen und Straßendampfmaschinen, am Bahnhof Lauingen steht eine echte Lok unter Dampf und fährt am Samstagabend ein Sonderzug nach Donauwörth und zurück.

Das Lauinger Unternehmen KM1 feiert 20-jähriges Bestehen

Carmen Krug, Geschäftsführerin des E-Parks Lauingen, verspricht viele Attraktionen. "In diesem Jahr feiert nicht nur das Unternehmen KM1 sein 20-jähriges Jubiläum, auch andere renommierte Hersteller wie Märklin nehmen teil", sagt die Geschäftsführerin. Modellbau der Spitzenklasse, angefangen von Anlagen und Modelleisenbahnen der Größe Null, über Spur 1 bis hin zu Großmodellen der Parkbahnen und die im E-Park beheimateten Originale sind am Samstag und Sonntag, 29. und 30. April, im E-Park zu bewundern. Aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz werden laut Pressemitteilung passionierte Modellbauer kommen und ihre teils preisgekrönten Arbeiten, speziell in diesen großen Maßstäben, präsentieren.

Auf dem gesamten Grundstück sind zudem Parkeisenbahnen der Spurweiten 5 und 7 ¼ Zoll unterwegs, auf denen man bereits aufsitzen und selbst mitfahren kann. Ein Highlight wird die Dampflokomotive 75 1118 der UEF sein, die am Samstag ab etwa 10 Uhr am Lauingener Bahnhof eintrifft und auf Gleis 1 stehen wird. Ganztägig lädt diese echte Lok zu Mitfahrten auf dem Führerstand ein.

Ein Eisenbahn-Erlebnispaket für Fachbesucher und Familien

Im Eventcenter und im neu eröffneten Exponeum des E-Parks stellen verschiedene Modellbau-Firmen aus. "Sowohl vonseiten der ideellen, als auch gewerblichen Aussteller, ist das Großbahntreffen wirklich international. In Kooperation mit KM1 Modellbau Lauingen konnten wir ein besonderes Eisenbahn-Erlebnispaket für Fachbesucher und Familien schnüren.", so Carmen Krug weiter. Um das Angebot dieses Events abzurunden, wurde ein Sonderzug mit der Baureihe 75 1118 gebucht, der am Samstagabend gegen 17.30 Uhr nur für angemeldete Besucher des Großbahntreffens nach Donauwörth und zurück fährt. Das Modell der 75 118 in Spur 1 und Spur 0 wird im Museumszustand dann mit an Bord sein. Da die Plätze begrenzt sind, ist hierfür eine vorige Anmeldung und Buchung zu empfehlen, die über die Homepage des E-Parks erfolgen kann (www.eepark.eu).

Karten für die Ausstellung und den Sonderzug gibt es an der Tageskasse. Für Erwachsene kostet das Tagesticket zehn Euro, Kinder sieben Euro, der Dampf-Sonderzug kann für 15 Euro pro Person dazu gebucht werden. Der Zugang ist nur über Tor 2, Riedhauser Straße 60, möglich. Das Großbahntreffen am Wasserturm findet am Samstag von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr statt. Wer möchte, kann an beiden Tagen auch schon ab 9 Uhr zum Weißwurst-Frühstück eintreten. (AZ)

