Großbahntreffen in Lauingen lockt bald wieder Dampf-Begeisterte

Bald findet wieder das Großbahntreffen am Wasserturm im E-Park Lauingen statt. Alles steht im Zeichen von Modelleisenbahnen und Modellbau. Zahlreiche Aussteller präsentieren Modelle und Eisenbahnanlagen, in den Parkanlagen fahren Parkbahnen und Dampfmaschinen. Modellbahn-Börse, Verkauf, Parkeisenbahnen, Dampfzüge und Bewirtung – kurzum ein Freizeitangebot für die ganze Familie.

Modellbau der Spitzenklasse und wunderschöne Modelleisenbahnen der Spurweite Null, Eins, sowie Park- und Gartenbahnen sind im E-Park am 28. und 29. Juni in Betrieb. Aus ganz Deutschland, Polen, Österreich und der Schweiz kommen passionierte Modellbauer und präsentieren ihre teils preisgekrönten Arbeiten, speziell in diesen großen Modell-Maßstäben. Auf dem gesamten Grundstück sind zudem Parkeisenbahnen der Spurweiten 5 und 7 ¼ Zoll unterwegs, auf denen man mitfahren kann. Auch auf echten „Straßenlokomotiven“ können die Besucher und Besucherinnen mitfahren. Im Eventcenter und im Exponeum des E-Parks stellen verschiedene Modellbau-Firmen aus, bereichert durch täuschend echt wirkende Dioramen und Schauanlagen. Auch der E-Park hat mit neuen Exponaten das private Museum weiter ausgebaut. Namhafte Marken wie KM1 und Märklin nehmen an diesem Event teil und stellen Produkte und Neuheiten aus. Mit von der Partie wird auch „Mr. Eisenbahn-Romantik“ Hagen von Ortloff sein, der zusammen mit Carolin Wölz tagsüber mehrfach per Livestream auf dem KM1-YouTube-Kanal über das Event berichten wird.

Was die Karten für das Großbahntreffen in Lauingen kosten

Karten für das Großbahntreffen inklusive Eintritt ins Exponeum und für alle Fahrattraktionen gibt es an der Tageskasse. Für Erwachsene kostet das Tagesticket 10 Euro, Kinder 7 Euro. Wer Glück hat, kann einen der wenigen Plätze auf der Dampfkutsche ergattern, welche hin und wieder zu kurzen Ausfahrten in die Stadt einlädt. Parkplätze sind vor Ort vorhanden, auch der Mitarbeiterparkplatz der Firma Same-Deutz-Fahr kann genutzt werden. Der Eintritt ist nur über Tor 2, Riedhauser-Straße 60, möglich. Die Öffnungszeiten sind samstags von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr.

Am Samstagabend findet ab 18 Uhr das Sommerfest im E-Park statt, zu dem der Eintritt frei ist. Es gibt Livemusik mit Majazztic / Concerto Latino. Wer möchte, kann an beiden Tagen ab 10 Uhr den Erlebnistag mit Weißwurst-Frühstück beginnen. Für Bewirtung ist bei der Veranstaltung gesorgt. (AZ)