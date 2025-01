Großer Einsatz in Lauingen: Polizei ermittelt nach blutiger Schlägerei

Seit Tagen ist es das Gesprächsthema in Lauingen: Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungsdienst war am Donnerstagabend in einer Wohngegend in der Nähe der Berufsschule im Einsatz. Von blutüberströmten Beteiligten ist die Rede, von Verhaftungen und sogar einer Axt, die im Spiel gewesen sein soll. Auch Leser unserer Zeitung haben sich an uns gewandt. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Polizeieinsatz in Lauingen endet mit zwei Festnahmen

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord in Augsburg, Markus Trieb, den Einsatz. Ihm zufolge gerieten am vergangenen Donnerstag gegen 20.40 Uhr zwei Personengruppen in Streit. Wie viele Personen genau beteiligt waren, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht klar. Hintergrund der Auseinandersetzung war wohl ein Autokauf. Im Lauf des Streits gingen sich die Beteiligten körperlich an, es kam zu einer Schlägerei. Dabei wurden zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden, so Trieb. Die Polizei ermittelt gegenwärtig gegen einen 25-Jährigen sowie einen 59-Jährigen. Beide wurden am Tatort festgenommen. Ob gegen weitere Personen ermittelt wird, sei noch offen. Die Aufnahme der Zeugenaussagen sei bislang nicht abgeschlossen.

Gerüchten zufolge sollen zwölf bis 15 Einsatzfahrzeuge vor Ort gewesen sein. Trieb bestätigt das nicht, er spricht lediglich von einem „erhöhten Kräfteeinsatz“. Das habe mit der Zahl der am Streit beteiligten Personen und der Zahl der Verletzten zu tun. Ob am Tatort auch eine Axt aufgefunden wurde, wie es gerüchteweise heißt, kann der Pressesprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen weder bestätigen noch dementieren.