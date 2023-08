Großer musikalischer Ausklang bei Albertus-Gymnasium

Vor ausverkauftem Saal musizieren Lauinger Gymnasiasten gleich zwei Mal. Am Schluss singen 150 Musikerinnen und Musiker gleichzeitig.

Traditionell beschließt das Albertus-Gymnasium Lauingen das schulische Jahr mit einer Serenade, die ein klangliches Bild vom musikalischen Schaffen in den zurückliegenden Monaten entstehen lässt. Viva la vida, A Million Dreams und Red, red Rose erklingen durch den Mittelstufenchor, der in Birgit Nerdinger eine einfühlsame Begleiterin am Flügel hat. Die noch zarten und feinen Stimmen passen gut zu den ausgewählten Liedern und folgen dem Dirigat ihrer neuen Lehrerin Verena Dopfer präzise. Man spürt, dass sie ihre Arbeit und „ihre singenden Mädels“ mag.

Mara Mara Minne Mara Mara Minne - lautmalerischer Gesang des im gesamten Saal verteilt stehenden Großen Chores „Al Cantus“ breitet sich auf- und abschwellend im und über dem Publikum aus, hüllt es klanglich ein und verzaubert es dann von der Bühne mit seinen klaren Stimmen im romantischen Lied Waldesnacht von Johannes Brahms. Stimmlich und klanglich abwechslungsreich geht es weiter: Männerchor mit dem Wellerman-Song versus Frauenchor mit It’s raining man.

Das AGL singt auch moderne Lieder

Die Chorarbeit ist Klaus Nürnbergers große Leidenschaft. Der nachfolgende Toto-Hit Africa und die legendäre Bohemian Rhapsody demonstrieren eindrücklich die Vielseitigkeit des Chorleiters und seiner vielen Sängerinnen und Sänger. Gesanglich lautmalerisch dargestellte Instrumentalpassagen im Toto-Titel nehmen den a cappella Gesang des vorangegangenen Titels So soll es sein wieder auf. Und zum abschließenden Höhepunkt vor der Pause gelingt dem Chor und der begleitenden Band die rockige Queen-Ballade mit ihren opernhaften Zügen.

Ingrid Menzels Bläserensemble gestaltet die Pausenmusik und geleitet, spanisch angehaucht, das Opernthema mit Bizets „Toreador“ aus Carmen aufgreifend, in den zweiten Teil des Abends. Dieser ist zunächst der symphonischen Romantik gewidmet. Die Komponisten Grieg und Sibelius haben für große Besetzung komponiert; sie steht dem Orchesterleiter Thomas Rausch „zur Verfügung“. Seine Erfahrung aus vielen Jahren, stete Motivierung der Schüler, Kontinuität in der Orchesterarbeit und selbstverständlich der individuelle Einzelunterricht bei den entsprechenden Instrumentallehrern ermöglicht überhaupt die Realisation solcher anspruchsvollen Werke.

Über 150 Schülerinnen und Schüler sind Teil der Serenade

Der traurige Walzer – Valse triste von Sibelius ist fast ausschließlich geprägt vom melancholisch anmutenden Klang der Streicher und führt das tänzerische Element im für den Walzer typischen ¾-Takt aus Griegs Norwegischem Tanz fort. Hier verstärken die Blech- und Holzbläser den markanten rhythmischen und sehr bewegten Anfangs- und Schlussteil. Und auch in der Tondichtung Finlandia sorgen die Bläser und im Schlagwerk vor allem die Pauke für ein intensives Klangerlebnis, verleihen dem vollen Streicherklang weiteres Pathos und münden schließlich im finalen Forte.

Nun stehen mehr als 150 junge Musikerinnen und Musiker aus den Jahrgängen 7 bis 12 des Albertus-Gymnasiums auf der Bühne und stimmen bekannte Abba-Songs an. Zweimal ausverkaufter Stadtsaal am Kolpingplatz, Schüler und ihre Lehrer genießen den tosenden Schlussapplaus, bevor der über das Gelingen dieses Abends glückliche Schulleiter den Akteuren mit lobenden Worten und Blumen dankt. (AZ)