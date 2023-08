Grundschüler aus Lauingen singen bei Serenade

Bei der Veranstaltung konnte Rektorin Irmgard Daub auch gleich ein neues Schulprofil vorstellen.

In diesem Jahr war die Idee geboren, dass die musikalischen Gruppen der Carolina-Frieß-Grundschule in Lauingen sich abschließend vor den Eltern und Angehörigen präsentieren. Dabei konnte die Rektorin Irmgard Daub auch gleich das Schulprofil „musikbegeisterte Grundschule“ vorstellen, das die Schule in den vergangenen Wochen für ihre besonderen musikalischen Aktivitäten verliehen bekommen hat. Mit dem Schulprofil verbunden ist ein Geldbetrag für musikalische Aktivitäten, Lieder, die eigens komponiert wurden und Fortbildungen für die Lehrkräfte.

An der Grundschulserenade beteiligt waren die beiden Chorklassen mit ihren Leiterinnen Sandra Kaufmann und Franziska Kaiser, die auch den Schulchor dirigierte und begleitete. Des Weiteren zeigten einige Klassen unter der Führung von Musiklehrkraft Uschi Schwarzmann ihre einstudierten Stücke vom „Aktionstag Musik“, der jedes Jahr an den bayrischen Grundschulen ausgerichtet wird und an dem sich an der Grundschule Lauingen alle Klassen beteiligen. Eine Blockflötengruppe mit traditionellen Kinderliedern und „Die wilden 11“ mit dem „Hard Rock Blues“ und einem Schlagzeugsolo wurden von Ingrid Philipp vorgestellt. Sie lernen bei der Stadtkapelle ihr Instrument. Extra für die Grundschulserenade hatte sich auch ein Lehrerchor gebildet, der sowohl einen eigenen Beitrag „un poquito cantos“ vorstellte, als auch gemeinsam mit den Schülern einen Kanon und ein Quodlibet gestaltete. Den gemeinsamen Abschluss mit allen anwesenden Schulkindern bildete das Mottolied „Dein Lachen macht mich glücklich“, das alle voll Inbrunst mitsangen.

Obwohl kurz zuvor ein Regenschauer niederging, war die Veranstaltung, die im Schulhof stattfand, überaus gut besucht und erntete großen Applaus und positives Feedback. (AZ)