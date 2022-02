Grundstück des geplanten Einkaufszentrums in Lauingen wird verkauft

Zwei Jahre lang hat der Investor, der das Einkaufszentrum im Lauinger Osten bauen wollte, neue Optionen überlegt. Jetzt wird das Grundstück verkauft.

Fast genau zwei Jahre ist es her, dass sich die Lauinger Bürgerinnen und Bürger gegen den Bau des Einkaufszentrums im Osten der Stadt entschieden haben. In der Zwischenzeit hat der Investor, die Hahn-Gruppe aus Bergisch Gladbach, nach neuen Projekten gesucht, die auf dem Areal umgesetzt werden könnten. Doch jetzt wird das Grundstück verkauft.

Das teilt Marc Weisener, Sprecher des Unternehmens, auf Anfrage unserer Redaktion mit. In den vergangenen zwei Jahren habe man verschiedene Optionen geprüft. "Wir haben sehr viel Herzblut reingesteckt", sagt er. Im Sommer vergangenen Jahres stand auch die Teilung des Grundstücks zur Diskussion.

Auf diesem Areal im Lauinger Osten wollte die Hahn-Gruppe ein Einkaufszentrum bauen. Foto: Jonathan Mayer (Archivbild)

Wie die verschiedenen Optionen ausgesehen hätten, darüber sagt Weisener mit Blick auf mögliche Projekte des künftigen Besitzers nichts. Aus den verschiedenen Projektideen sei schließlich jedoch nichts geworden. Ende vergangenen Jahres habe man sich dann dazu entschlossen, das rund 18.000 Quadratmeter große Grundstück zu veräußern. Im Vorhinein sei ein Interessent, der neue Eigentümer, deshalb auf das Unternehmen zugekommen.

Neue Planungen für das Grundstück in Lauingen laufen bereits

Wer der neue Eigentümer ist, sagt Weisener nicht. Auch Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) nennt auf Nachfrage keine Namen. Sie habe aber Kontakt, Planungen, wie es mit dem Grundstück weitergehen könnte, liefen bereits, sagt sie.

Das Areal war einige Jahre lang im Besitz der Hahn-Gruppe. Ursprünglich sollte dort ein Einkaufszentrum mit Filialen von Lidl, Edeka, Siemes Schuhcenter und dem Drogeriemarkt Dm entstehen. 20 Millionen Euro wollte die Hahn-Gruppe investieren, 100 bis 150 Arbeitsplätze in Teil- und Vollzeit wären entstanden, hieß es damals. Doch der Gegenwind kam früh: Schon im Stadtrat war man nicht ausnahmslos begeistert von der Idee. Mit 13:10 Stimmen votierten die Rätinnen und Räte damals für den Bau. Die einen sahen darin eine Chance, auch überregional Wirkung erzielen zu können. Die anderen machten sich Sorgen um die wenigen verbliebenen Geschäfte in der Innenstadt.

Zwei Drittel stimmten gegen den Bau des Einkaufszentrums

Der frisch gegründete Ortsverband der Grünen war es schließlich, der vor Geschäften und an öffentlichen Plätzen Unterschriften gegen den Bau sammelte. Und dann machten auch noch viele Geschäftsinhaber in der Innenstadt mit einer wohl einmaligen Aktion auf sich aufmerksam: Mit neonfarbenen Plakaten hängten sie ihre Schaufenster zu. Darauf zu lesen war der Halbsatz "Was wäre, wenn..." - eine Anspielung darauf, wie ihrer Meinung nach die Geschäfte in der Innenstadt aussehen könnten, wenn das Einkaufszentrum gebaut wird.

Am Ende, es war der 1. März, stimmten zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler im Bürgerentscheid gegen den Bau des Einkaufszentrums. Wie es mit dem Areal jetzt weitergehen wird, ist offen. Im Lauf des Jahres könnte es dazu aber nähere Informationen geben.