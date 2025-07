Baugenossenschaften in Lauingen und Gundelfingen wachsen zusammen

„Ein starkes Zeichen für die Zukunft des genossenschaftlichen Wohnens in der Region.“ Mit diesen Worten beschreiben die Verantwortlichen die Fusion der Neuen Baugenossenschaft Lauingen mit der Baugenossenschaft Gundelfingen. Mit einer breiten Zustimmung durch ihre Mitglieder gehen die beiden Wohnungsgenossenschaften den Weg in eine gemeinsame Zukunft: Sie verschmelzen.

Die Mitglieder beider Genossenschaften haben in den vergangenen Monaten jeweils mit 100 Prozent für den Zusammenschluss gestimmt. Ende Juni wurden im Rahmen eines Notartermins bei Notar Dr. Franz X. Gärtner in Lauingen die letzten formellen Schritte vollzogen. Der entsprechende Verschmelzungsvertrag sowie der Verschmelzungsbericht wurden durch die Vorstände beider Genossenschaften unterzeichnet. Die Bedeutung dieses Ereignisses wurde speziell auch durch die Anwesenheit der beiden Aufsichtsratsvorsitzenden – Albert Kaiser (Lauingen) und Bürgermeister Dieter Nägele (Gundelfingen) – unterstrichen.

Die neue Genossenschaft verwaltet 317 Wohnungen

Mit der Eintragung beim Registergericht entsteht dann offiziell die Neue Baugenossenschaft Lauingen-Gundelfingen, ein Wohnungsunternehmen, das nun laut Pressemitteilung insgesamt 317 Wohnungen in 62 Häusern verwaltet. Die Geschäftsstelle wird weiterhin zentral in der Geiselinastraße 20 in Lauingen angesiedelt sein.

Die neue Genossenschaft bringe zahlreiche Vorteile für ihre Mitglieder und Mieter mit sich, heißt es in der Mitteilung: Durch den Zusammenschluss entstehen Synergien in der Verwaltung und Bewirtschaftung des Wohnungsbestands. Die Baugenossenschaft bleibt den Prinzipien des solidarischen, sicheren und bezahlbaren Wohnens treu. Die Geschäftsstelle in Lauingen wird weiterhin für die Anliegen der Mitglieder und Mieter da sein. Alle bestehenden Mietverhältnisse bleiben unverändert bestehen – ebenso wie der Anspruch auf Mitsprache und Mitgestaltung.

Nötige Investitionen werden gesichert

Geschäftsführender Vorstand der (neuen) Genossenschaft bleibt Markus Hummel. Unterstützt wird er von den beiden ehrenamtlichen Vorständen Markus Hoffmann und Alexander Wittgruber.

Die bisherige Neue Baugenossenschaft Lauingen bringe eine über viele Jahre aufgebaute wirtschaftliche Stabilität, fachliche Kompetenz und Innovationsfreude mit. Für die bisherige Baugenossenschaft Gundelfingen bedeute die Verschmelzung den Zugang zu einer größeren wirtschaftlichen Basis und langfristiger Sicherheit für ihre Mitglieder und Mieter. So werden auch in Zukunft notwendige Investitionen in den Wohnungsbestand gesichert und die Betreuung vor Ort gestärkt. (AZ)