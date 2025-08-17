Icon Menü
Lauingen/Gundelfingen: Gefälschte Kopfhörer angeboten: Betrugsversuch schlägt fehl

Lauingen/Gundelfingen

Gefälschte Kopfhörer angeboten: Betrugsversuch schlägt fehl

Ein Mann aus Lauingen will Kopfhörer kaufen. Bei der Übergabe stellt er fest, dass diese gefälscht sind. Jetzt ermittelt die Polizei gegen einen 25-Jährigen.
    Die Polizei Dillingen ermittelt gegen einen Mann, der gefälschte Kopfhörer verkaufen wollte. Foto: Jens Büttner/dpa (Symbolbild)

    Ein 38-jähriger Interessent aus Lauingen stellte am Freitag, 15. August, bei einer persönlichen Übergabe in Gundelfingen fest, dass die angebotenen Bluetooth-Kopfhörer, die er über ein Online-Inserat erwerben wollte, lediglich Nachbildungen eines bekannten amerikanischen Markenherstellers waren. Die Polizei konnte die gefälschten Kopfhörer sicherstellen. Gegen den 25-jährigen Verkäufer läuft nun ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs. (AZ)

