Gefälschte Kopfhörer angeboten: Betrugsversuch schlägt fehl

Ein 38-jähriger Interessent aus Lauingen stellte am Freitag, 15. August, bei einer persönlichen Übergabe in Gundelfingen fest, dass die angebotenen Bluetooth-Kopfhörer, die er über ein Online-Inserat erwerben wollte, lediglich Nachbildungen eines bekannten amerikanischen Markenherstellers waren. Die Polizei konnte die gefälschten Kopfhörer sicherstellen. Gegen den 25-jährigen Verkäufer läuft nun ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs. (AZ)
Lauingen/Gundelfingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden