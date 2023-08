Mehrere Unfälle mit Sachschaden in Gundelfingen und Lauingen

In Lauingen und Gundelfingen ist es am Montag zu Unfällen gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

In Lauingen hat es am Montag gleich zweimal gekracht: Gegen 9.20 Uhr wollte eine 16-jährige Motorroller-Fahrerin von der Haydnstraße in die Riedhauser Straße einbiegen. Dabei übersah sie ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto und touchierte dieses leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Die Rollerfahrerin blieb unverletzt.

Wenig später, gegen 13.30 Uhr, kam es in Lauingen zu einem weiteren Unfall, diesmal in der Johannesstraße. Hierbei übersah eine 73-jährige Fahrerin eines Leichtkraftfahrzeugs, also eines Wagens, der auf 45 km/h beschränkt ist, dass ein vor ihr fahrender Seat verkehrsbedingt abbremsen musste. Die 73-Jährige prallte auf das Heck des Pkws, es entstand ein Sachschaden von circa 3500 Euro.

Unfall in Gundelfingen beim Rangieren

Am Montagabend wollte in Gundelfingen eine Frau rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt an der Brenzaue rangieren. Dabei übersah sie ein querendes Auto. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. (AZ)

