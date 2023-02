Nach Partynacht: Pärchen prellt Taxifahrt nach Gundelfingen

Gegen 5 Uhr morgens sind die beiden von einem Taxifahrer nach Hause gefahren worden. Gezahlt haben sie dafür nicht.

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Dienste eines Taxifahrers in Anspruch genommen , um sich von Lauingen nach Gundelfingen befördern zu lassen. Unter Vortäuschung einer notwendigen Geldabhebung verließen beide an einer Bank in der Hauptstraße das Taxi und entfernten sich anschließend fußläufig, ohne das fällige Beförderungsentgelt zu bezahlen.

Bei den unbekannten Fahrgästen handelte es sich um einen Mann und eine Frau im geschätzten Alter zwischen 30 und 35 Jahre. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter Telefon 09071/560 entgegengenommen. (AZ)