Was die Vhs in Lauingen, Gundelfingen und Wertingen bietet

Nach einem erholsamen Sommer sowie freien Tagen zuckt es viele Menschen bereits wieder in Fingern und Zehen. Lust, ein neues Hobby auszuprobieren? Lust, fremde Sprachen und Kulturen kennenzulernen? Lust, zu nähen, hämmern, malen oder töpfern? Das neue Programmheft der Volkshochschule DonauZusam (Vhs) für das Herbst-Winter-Semester bietet viele Möglichkeiten. Dabei hält die Vhs in Lauingen, Gundelfingen und Wertingen nicht nur Ideen zur Freizeitgestaltung bereit. In Vorträgen, Workshops und Kursen vermittelt sie auch wichtige und nützliche Informationen zu verschiedensten Themen von der Tierhaltung bis zur Pflegeversicherung, von technischen Problemstellungen bis zu Themen der Psychologie.

Das Angebot der Vhs DonauZusam ist umfangreich. Dies kommt nicht zuletzt daher, dass hier bereits seit einigen Jahren drei Volkshochschulen aus dem Landkreis im Verbund zusammenarbeiten. Das bringt viele Vorteile mit sich, wie es in einer Mitteilung der Einrichtung heißt. Die Volkshochschulen Gundelfingen und Lauingen mit den Außenstellen Wittislingen und Aschberg sowie die Volkshochschule Zusamtal bringen jeweils ihre Veranstaltungen in das gemeinsame Programm mit ein, wodurch ein großes Angebot entsteht. Neben der Auswahl an Veranstaltungen und Themen haben die Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus die Möglichkeit, sich unabhängig vom Veranstaltungs- beziehungsweise Wohnort bei jeder Vhs-Stelle für jeden Kurs anzumelden. Wenn ein Kurs an mehreren Orten abgehalten wird, haben die Teilnehmer die freie Wahl, für welchen sie sich anmelden.

Vhs DonauZusam präsentiert neuen Katalog für das Herbst-Winter-Semester

Im gemeinsamen Katalog des Volkshochschulverbundes sind alle Veranstaltungen und Veranstaltungsorte eines Semesters verzeichnet, ebenso präsentieren sich die kooperierenden Volkshochschulen auf einer gemeinsamen Homepage, auf der ebenfalls alle Kurse verzeichnet sind. Gleichzeitig bringt sich jede der Volkshochschulen weiterhin mit ihren Spezialgebieten ein. Die Volkshochschulen Lauingen und Gundelfingen beispielsweise bieten traditionell viele Kulturfahrten an. Auch Menschen aus dem Zusamtal gehören inzwischen zu den Fans dieser Ausflüge. Andersherum gibt es im Zusamtal Sprachkurse oder auch handwerkliche Workshops – nicht zu vergessen, die Kleinkunstbühne Lauterbach –, die nun stärker auch Interessenten aus dem westlichen Landkreis Dillingen anspreche, wie es weiterhin in der Mitteilung heißt.

Neben ihrem (Weiter-)Bildungsauftrag sowie der Förderung sozialer Integration und interkulturellen Austauschs, trage die Einrichtung zur Stärkung des Gemeinwesens bei, indem sie Menschen zusammenbringe sowie den Austausch und die Vernetzung in der Gemeinschaft fördere. „Die Vhs DonauZusam lebt von den Menschen, die ihr Wissen weitergeben möchten und denen, die nicht müde werden, Neues zu entdecken“, so steht es in der Information der Vhs.

Neues Programm der Vhs-Standorte Lauingen, Gundelfingen und Wertingen steht

Die Anmeldung für alle Kurse und Fahrten im Herbst-Winter-Semester ist ab Montag, 9. September, möglich: Online über die Internetseite www.vhs-donauzusam.de, telefonisch, schriftlich oder persönlich in allen Geschäftsstellen. Die Programme liegen in gedruckter Form in den Rathäusern und an vielen öffentlich zugänglichen Stellen sowie in zahlreichen Geschäften aus.

Die Dozentinnen und Dozenten der Vhs-Kurse haben übrigens ganz unterschiedliche Hintergründe. Manche arbeiten in ihrem Beruf als freie Lehrende, andere bieten ihren Unterricht nebenberuflich an, manche sind im Ruhestand und teilen ihr Wissen gerne mit Jüngeren, wieder andere möchten einfach ihr Hobby oder ihr „altes“ Wissen an Interessierte weitergeben und werden deshalb zum Dozenten oder zur Dozentin. Wer seine eigenen Fähigkeiten ebenfalls gerne auf diese Art weitergeben würde, kann sich an die Mitarbeitenden der Vhs DonauZusam wenden. An allen Standorten helfen sie gerne weiter. (AZ)