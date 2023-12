Lauingen/Gundremmingen

Großer Solarpark entsteht nahe Lauingen – und die Bürger können mitmachen

Plus RWE will zwischen Lauingen und Gundremmingen eine Photovoltaikanlage bauen, die 19.000 Haushalte versorgen kann. Bürger können auf zwei Arten davon profitieren.

Sichere, bezahlbare Stromversorgung aus der Region – das ist das Versprechen, das der Energiekonzern RWE am Montagabend in Lauingen gibt. Das Unternehmen will einen Solarpark nahe Helmeringen zwischen Lauingen und Gundremmingen errichten. Und die Bürgerinnen und Bürger sollen auf verschiedene Weisen davon profitieren. Sie können in den Park investieren – und auf Rendite hoffen.

Torsten Rungs von RWE stellt in der Stadthalle vor etwa 100 interessierten Gundremmingern und Lauingern die Pläne vor: Die Anlage soll auf einer Fläche von 51,3 Hektar an der Gundremminger Straße entstehen, gleich südlich der bereits bestehenden Solarparks nahe Gut Helmeringen. Der Park würde damit sowohl auf Lauinger als auch Gundremminger Flur stehen. Deshalb müssen sowohl der Stadtrat als auch der Gemeinderat zustimmen. Laut Rungs wird der Park in der Spitze 56 Megawatt Strom liefern, von 62 Millionen Kilowattstunden im Jahr ist die Rede. Das soll für 19.000 Haushalte reichen. Zum Vergleich: In Lauingen gibt es laut Stadtverwaltung knapp 7000 Haushalte.

