Hat ein Radler mit einem Eisenrohr eine Autoscheibe demoliert?

In Lauingen wurde am Samstag die Seitenscheibe eines Mercedes Vito eingeschlagen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Friedrich-Ebert-Straße wurde am Samstagmorgen an einem Mercedes Vito eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Friedrich-Ebert-Straße in Lauingen wurde am Samstagmorgen gegen 6.15 Uhr bei einem Mercedes Vito eine Seitenscheibe eingeschlagen und das heckseitige Kennzeichen gestohlen. Es wurde dort in der Nähe wieder gefunden. Zeugen beobachteten einen Radfahrer in der Nähe des Autos Zeugen beobachten laut Polizeibericht, dass sich ein männlicher Radfahrer, der ein Eisenrohr bei sich trug, sich in unmittelbarer Nähe des Autos aufhielt. Hinweise zum Täter und Tathergang werden von der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

