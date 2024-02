Hat jemand in Lauingen Steine gegen einen Rollladen geworfen?

Eine Anwohnerin vermutet, dass Steine gegen einen Rolladen geworfen wurden, und ist zur Polizei gegangen. Die bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine 34-jährige Frau hat bei der Dillinger Polizei eine Sachbeschädigung an den Rollläden ihres Hauses in der Heinz-Piontek-Straße angezeigt. Mutmaßlich wurden laut Polizei im Zeitraum zwischen 5. und 12. Februar von einem Unbekannten Steine gegen die Rollläden des Hauses geworfen und diese dadurch beschädigt. Es ist ein geschätzter Schaden in Höhe von 800 Euro entstanden. Wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt hat die Polizei Dillingen Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter 09071/560 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch