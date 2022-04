Herzog-Georg-Straße in Lauingen ist bald gesperrt

Die Herzog-Georg-Straße wird wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt. Die Details zu der Verkehrseinschränkung.

Wegen baulicher Maßnahmen an Abwasserschächten muss die Lauinger Herzog-Georg-Straße von der Einmündung Brüderstraße bis Rosenstraße in Fahrtrichtung Dillingen ab Montag, 11. April, gesperrt werden. Die Baumaßnahme soll bis höchstens 22. April dauern.

Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert

Das Befahren ist in diesem Zeitraum nur stadteinwärts möglich. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. In diesem Zusammenhang werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, zu beachten, dass die Baumaßnahme in der Johannesstraße noch andauert und die Durchfahrt nur für Anlieger freigegeben ist. (pm)

Lesen Sie dazu auch