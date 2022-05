Hier steht der geklaute Lauinger Maibaum

Plus Die Birke, die den Marktplatz hätte zieren sollen, ist nun auf einem Hof im Süden der Stadt. Ein Lauinger sieht Anlass, falsche Aussagen zu dieser Aktion richtigzustellen.

Über den Lauinger Maibaumklau wird in sozialen Netzwerken weiter heftig diskutiert. Wie unserer Redaktion bekannt wurde, steht die gestohlene Birke nun auf einem Hof im Süden der Albertus-Magnus-Stadt. Und zwar auf dem Anwesen des Landwirts Helmut Kinzler. Weil die Stadt Lauingen den für den Marktplatz bestimmten Maibaum nicht auslösen wollte, suchten die Mitglieder der „Hütte“, die nach Informationen unserer Zeitung überwiegend aus dem Bachtal und dem Egautal stammen, einen Lagerplatz. „Ich habe dem Baum Asyl gegeben“, sagt Helmut Kinzler, der überraschenderweise zum „Herbergsvater“ geworden war.