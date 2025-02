Hobbyturnier bringt 999 Euro für den FC Lauingen ein

Der FC Silo 66 aus Lauingen hat sich in diesem Jahr mit der Rekordspendensumme von 999 Euro selbst übertroffen. Nachdem der Hobbyverein in der Vergangenheit sozialen Einrichtungen Neuanschaffungen ermöglicht hatte, kam in diesem Jahr dem FC Lauingen die finanzielle Unterstützung zugute. Das Geld dient der Wiederherstellung der vom Hochwasser beschädigten Hallenbande. Das Foto mit einer der ausgetauschten Platten zeigt von links: Wilfried Mayer, FCL; Sascha Ziegler, 2. Vorstand FCL; Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller; Holger Wiest, FC Silo 66; Harald Fritz, stellvertretender Jugendleiter FCL; Helmut Steichele, FC Silo 66; Manfred Ziegner, FC Silo 66 und Stefan Hoffmann, FCL.

Die Summe wurde beim Hallenturnier des FC Silo 66 erlöst, mithilfe der von den teilnehmenden Mannschaften entrichteten Startgebühren sowie durch den Verzicht der Schiedsrichter auf ihre Gebühr und den Verkauf von Speisen und Getränken. Daneben unterstützten die Gönner Sport Seeßle, Gundelfingen; Braumadl, Lauingen; Metzgerei Griener, Lauingen und V-Markt, Lauingen, das soziale Engagement, das durch das Lagerhaus Tausend mit einem wesentlichen Beitrag finanziell abgerundet wurde. Passend zu der Rekordsumme nahmen in diesem Jahr mit Spartakus Gottlob, Egautaler Schlorber, NK Hajduk Lauingen, Glasbier Rangers, Devils, Real Biberachzell, Four and A Half Men, Olympia Faimingen sowie zwei Teams der FCL AH und des FC Silo 66 erstmalig zwölf Mannschaften an dem Turnier teil, bei dem der Nachwuchs des FC Silo 66 das bessere Ende für sich hatte.