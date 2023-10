Autofahrer fährt mit illegalem Blaulicht auf B16 bei Lauingen

Ein illegal angebrachtes Blaulicht hat ein Autofahrer am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 16 bei Lauingen benutzt, um zu überholen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Autofahrer ist am Freitagnachmittag mit einem illegal angebrachten Blaulicht auf der B16 von Lauingen in Richtung Höchstädt unterwegs gewesen. Der schwarze BMW M5 setzte der Polizei zufolge gegen 16.30 Uhr mehrfach ein an der Windschutzscheibe angebrachtes Blaulicht ein, um sich somit freie Fahrt zu verschaffen. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall bestätigen können. Hinweise werden unter Telefon: 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

