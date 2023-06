Die Polizei ermittelt in Lauingen und Höchstädt wegen Unfallflucht

In Lauingen und Höchstädt werden zwei Autos angefahren. Die Unfallverursacher suchen das Weite.

In der Johannesstraße in Lauingen ist am Mittwoch in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr ein geparkter schwarzer Mazda 6 im Bereich des linken Außenspiegels angefahren worden. Der Unfallverursacher fuhr danach laut Polizei einfach weiter, ohne sich um den Schaden, der bei etwa 250 Euro liegt, zu kümmern.

In der Höchstädter Kirchgasse wird ein Mercedes angefahren

In Höchstädt hat am Dienstag ein Zeuge beobachtet, wie auf einem Parkplatz einer Kindertagesstätte in der Kirchgasse ein Mercedes angefahren und beschädigt wurde. Der Vorfall ereignete sich zwischen 19 und 20 Uhr. Der Zeuge hinterließ daraufhin einen Zettel am Auto des Geschädigten mit dem Hinweis auf den Unfallverursacher, der nach dem Aufprall weitergefahren war. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Dillingen um die Meldung der Unfallzeugen unter Telefon 09071/560. (AZ)