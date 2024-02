Lauingen/Höchstädt

Ein Ehepaar will mit dem Restaurant Tiflis georgische Kultur vermitteln

Plus Goteka Ankossi hat sich mit dem Restaurant Tiflis in Lauingen einen Traum erfüllt. Sein Ziel: Nicht nur durch das Essen die georgische Kultur näherbringen.

Von Jonathan Mayer

Chinkali, Chatschapuri, Imeruli, Tchichirtma - die Speisekarte in Elena Beitlers und Goteka Ankossis Restaurant bietet so manchen Zungenbrecher. Kein Wunder, immerhin dürften die meisten Gerichte vielen Deutschen eher unbekannt sein. Ankossi hat sich hier im ehemaligen Poseidon in Lauingen einen Traum erfüllt und ein georgisches Restaurant eröffnet, das auf den Namen der Hauptstadt hört: Tiflis. Doch was verbirgt sich hinter diesen einzigartigen Speisen?

Das Höchstädter Ehepaar betont eines ganz deutlich: "Wir versuchen, so viel wie möglich über Georgien zu erzählen. Es ist unsere Aufgabe, georgische Tradition weiterzutragen." Das Tiflis sei das einzige georgische Restaurant weit und breit. Und Ankossi wolle damit den Menschen zeigen, was Georgien ausmacht. Immerhin sei das Land EU-Beitrittskandidat. Die EU und Georgien nähern sich schon seit einigen Jahren an. Der Kaukasus-Staat hat wie Moldawien auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 ein Beitrittsgesuch eingereicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

