Holzbank in Lauingen gestohlen – mittlerer dreistelliger Schaden

Am vergangenen Wochenende haben bisher unbekannte Täter vor einem Wohnhaus in der Schabringer Straße in Lauingen eine Holzbank im Wert von etwa 600 Euro entwendet. Die Tat fand laut Angaben der Polizei im Zeitraum von Freitag, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 06:00 Uhr, statt. Zudem beschädigten die Unbekannten einen Holztisch und richteten einen Sachschaden von etwa 50 Euro an.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden.