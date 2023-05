Lauingen

Hommage an Heinz Erhardt im Stadeltheater Lauingen

Schauspieler Olaf Ude und das Ensemble Jazz up boten im Stadeltheater Lauingen eine grandiose Hommage an Heinz Erhardt.

Plus Das Publikum im Stadeltheater hat diebische Freude an Schauspieler Olf Ude mit seinen Heinz Erhard Versen.

Heinz Erhardt hätte seine Freude mit Olaf Ude und den Musikern von Jazz up gehabt. Am Samstag begeisterten sie gemeinsam das gut gelaunte Publikum im Lauinger Stadeltheater.

Der Schauspieler Olaf Ude hat sich einige Perlen aus der Fülle der Verse des großen Komikers der Wirschaftswunderjahre herausgepickt. Er präsentierte sie in äußerst gekonnter und amüsanter Weise seinem Publikum. Dadurch erfährt man einiges über die Lebensstationen von Heinz Erhardt, von 15 Schulwechseln in neun Jahren. "Es war an der Schule kein Fortkommen – so schaute ich, dass ich fortkomme."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

