Hund und Katze verjagen Einbrecher in Lauingen

Weil die Tiere auf Geräusche reagierten, konnte vermutlich der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Lauingen verhindert werden.

Eine Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Lauingen hat am Dienstag gegen 10.30 Uhr bemerkt, dass plötzlich ihr Hund und die Katze aufsprangen, obwohl niemand an der Haustür geklingelt hatte. Als die Bewohnerin kurz daraufhin nachschaute, stellte sie fest dass sich frische Hebelspuren im Bereich des Türschlosses befanden.

Möglicherweise wurde durch die Haustiere ein Einbruchsversuch in das Mehrfamilienhaus verhindert. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro, teilt die Polizei mit. (pol)

