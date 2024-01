Hunde-Attacke in Lauingen: Tiere gehen aufeinander los

Ein Hund einer Frau hat sich Lauingen losgerissen und hat ein anderes Tier angegriffen. Es wurde dabei verletzt.

Am Neujahrstag kam es zu einer Auseinandersetzung zweier Rüden im Oberen Birkackerweg in Lauingen. Ein 52-jähriger Lauinger führte dabei seinen Hund an der Leine spazieren als ihm auf dem Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite eine Dame mit ihrem Hund entgegenkam. Sie führte ihren Rüden ebenfalls an der Leine.

Tier hat Verletzungen an Auge und Nase

Trotz unterschiedlicher Straßenseiten riss sich der Hund der unbekannten Frau los und attackierte den Rüden des 52-Jährigen. Die Hunde konnten kurz darauf getrennt werden und die unbekannte Dame entfernte sich wortlos vom Ort des Geschehens. Der Hund des 52-Jährigen erlitt Verletzungen unter dem Auge und an der Nase. (AZ)