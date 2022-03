Hunde reißen sich in Lauingen los - Frau wird verletzt

Mit starken Schmerzen ist eine 29-Jährige zur Dillinger Notaufnahme gekommen. Die Frau hatte sich ein paar Tage zuvor in der Leine zweier Hunde verfangen, die sich losgerissen hatten.

Eine 29-Jährige ist am Mittwoch mit ihrem Hund und einer Bekannten auf dem geteerten Feldweg nördlich der B16 bei Lauingen spazieren gegangen. Um 17.20 kam dem Trio aus einem anderen Feldweg aus Richtung Kreisstraße DLG4 zwei große Hunde entgegen.

Wie die Dillinger Polizei mitteilte, hatten sich die beiden Tiere von ihrer Besitzerin losgerissen. Nachdem die 29-Jährige ihren eigenen Hund auf den Arm genommen hatte, rannten die anderen beiden Tiere so dicht an ihr vorbei, dass sie sich mit dem linken Fuß in der Leine verfing. Die Frau verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte.

Wem gehören die beiden Hunde?

Sie erlitt dabei so starke Schmerzen, dass sie sich am nun in die Notaufnahme das Dillinger Krankenhauses begab. Die Polizeiinspektion Dillingen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Besitzerin der beiden großen Hunde abgeben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (pol)

