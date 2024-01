Lauingen

vor 16 Min.

Illusionist Mabros in Lauingen: Wenn Magie auf Naturwissenschaft trifft

Plus Wie der Illusionist Alexander Mabros das Publikum im Stadeltheater begeisterte – und was zaubern mit Albert Einstein und Leonardo da Vinci zu tun hat.

Von Hans Gusbeth

Schuld war ein Zauberbuch. Der kleine Alex war gerade mal zwölf Jahre alt, als er sich von dem Buch aus der Bibliothek verzaubern ließ. Er begann, die dort beschriebenen Kunststücke auszuprobieren. Heute ist die Zauberei sein Leben, auch wenn Dr. Alexander Mabros in der Zwischenzeit ganz profan Naturwissenschaften studierte, in Elektrotechnik promovierte. Am Sonntag zeigte der Bewunderer von Leonardo da Vinci und Albert Einstein im Stadeltheater, was es heißt, sein Publikum auf verblüffende Weise hinters Licht zu führen, Naturgesetze vermeintlich außer Kraft zu setzen und der Magie unter dem Motto „Rätsel, Wunder, Phänomene“ eine Bühne zu bereiten; immer verblüffend, stets überraschend, gar lehrreich und bisweilen schräg.

In Zeiten digitaler Tsunamis auf Bildschirmen und in Computern aller Art haben es Zauberer, Magier, Illusionisten nicht leicht. Sie wollen die von magischen Wunderwesen wie Avataren, Zweit-Leben und 3D-Welten überfluteten Menschen analog zum Wundern, Staunen und Lachen bringen. Kurz: Im besten Sinne die ganze Familie unterhalten, sie im analogen, realen Leben verzaubern.

