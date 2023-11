Im alten Notariat in Lauingen toben die Kinder

Bei einer offiziellen Feierstunde besichtigen Mitglieder des Stadtrats die neuen Räume des Kindergartens. Was sich dort getan hat.

Anlässlich einer offiziellen Feierstunde im neuen Kindergarten, der im umgebauten Notariat in der Bahnhofstraße entstanden ist, besichtigten Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller, Mitglieder des Lauinger Stadtrates und am Umbau beteiligte Firmen die sanierten Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße. Organisatorisch ist er dem Kindergarten Kurlandstraße zugeordnet.

Die Führung durch das Gebäude leitete Heribert Gall vom Ingenieurbüro Gall aus Niederstotzingen. Auf 1,4 Millionen Euro beliefen sich die Kosten für den Umbau. Jeder Cent für den Nachwuchs habe sich gelohnt, so das Fazit der Besucherinnen und Besucher. „Hier möchte man nochmal Kind sein“, wird Stadträtin Irmgard Daub, zuständig für Jugend und Bildung, in einer Pressemitteilung zitiert.

Auf Besichtigung: Mitglieder des Lauinger Stadtrates mit Bürgermeisterin Katja Müller (vorne links) und Jennifer Rau vom Lauinger Bauamt (vordere Reihe in der Mitte) Foto: H. Siebert

Außen wurde eine neue Stahltreppe angebracht

Saniert und energetisch ertüchtigt wurden das erste und zweite Obergeschoss auf einer Fläche von 232 Quadratmetern. Auf beiden Etagen finden sich jeweils Haupt- und Nebengruppenräume, eine Teeküche, Abstell- und Nebenflächen sowie Toiletten. Eine Lüftungsanlage sorgt auf beiden Stockwerken für Frischluft und dient der Wärmerückgewinnung. Im ersten Obergeschoss wurde die Holzbetonverbunddecke statisch und bautechnisch ertüchtigt. Auf der Etage gibt es neu ein barrierefreies Behinderten-WC. Neben dem bestehenden Treppenhaus mit neuem Geländer erfolgte die Installation eines Aufzugs für den barrierefreien Zugang zum ehemaligen Notariat und über alle Etagen hinweg. Wo realisierbar, lassen bodentiefe Fenster viel Licht nach innen und erlauben den Kindern, optische Eindrücke von draußen zu gewinnen. An der nördlichen Fassade führt eine neue Stahltreppe als zweiter Fluchtweg nach unten. Über dem zweiten Obergeschoss ist eine Galerie mit circa 13 Quadratmetern und viel Oberlicht, der komplett erneuerte Dachstuhl sorgt ganzjährig für ein gutes Klima im Gebäude. „Aktuell fehlt noch das Galerie-Geländer“, sagt Jennifer Rau vom Bauamt Lauingen, „und an der Beschattung der Südseite sind wir in Arbeit.“

Auf beiden Stockwerken sind zwei Ganztagsgruppen des Kinderhauses Kurland untergebracht. "Wir fühlen uns sehr wohl“, so Gloria Halbritter, Leiterin der Birnengruppe. Die integrative Gruppe mit erhöhtem Förderbedarf zählt 15 Kinder, ein Stockwerk höher ist die Apfelgruppe mit 25 Kindern. Nicole Matzke, zweite Elternbeiratsvorsitzende des Kinderhauses Kurland und ihr dreijähriger Sohn Raphael sind mehr als zufrieden. Ist das neue Kinderhaus Kurland fertiggestellt, werden die Kleinen umziehen. Die Räumlichkeiten im Notariat bleiben, sie sollen die starke Nachfrage nach Kindergartenplätzen in Lauingen abfedern und gehen dann an das Kinderhaus am Bahnhof über. Bürgermeisterin Katja Müller dankte allen am Bau beteiligten Firmen, der Projektleiterin Jennifer Rau sowie den Eltern und Kindern des Kinderhauses Kurland für ihre Geduld. Zusammengearbeitet wurde mit Unternehmen aus der Region. Wegen der baulichen Verzögerung des Kinderhauses Kurland „war zeitlich vieles auf Kante genäht, eine Mammutaufgabe mit vielen Baugenehmigungen, der Anschluss des Bestandsgebäudes Notariat an das Kinderhaus am Bahnhof war herausfordernd“, so Müller in der Pressemitteilung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch