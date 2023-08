Im Lauinger T-Club wird wieder getanzt und gefeiert

Nach der Sommerpause startet die Disco ab Samstag in die neue Saison - und die hat es in sich. Unter anderem kommt der Star-Rapper Kay One. Wir verlosen Eintrittskarten.

Klein denken? Nicht im T-Club in Lauingen. Geschäftsführer Peter Hitzler und Betriebsleiter Ansgar Wahl haben ein ganz anderes Motto: Mehr ist mehr. Zu viel? Gibt es nicht. Wahl formuliert es so: "Es reicht längst nicht mehr aus, nur eine Diskothek zu sein. Man muss immer mehr bieten." Und das möchten die Verantwortlichen - noch mehr wie bisher. Dafür haben sie die Sommerpause genutzt und starten ab kommenden Samstag, 2. September, mit Vollgas in die neue Party-Saison. Bereits ab 21 Uhr hat der T-Club in Lauingen am Eröffnungstag schon geöffnet und wartet auf die feierlustigen Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region. Die dürfen sich auf einige Neuheiten im Club freuen.

Die Black Area im Lauinger T-Club feiert ein Comeback

Angefangen von einer neuen Cocktailbar im Foyer bis hin zu einem zusätzlichen Rauchbereich. Auch die Getränkekarte wurde überarbeitet, stellenweise neue Farbe angebracht und das erfolgreiche Konzept überarbeitet. Und, nach vielfachem Wunsch der Gäste, gibt es ab sofort wieder die "Black Area". Schon zu früheren Empire-Zeiten war der zusätzliche Raum im Erdgeschoss bei Black- und Rapp-Musik-Fans beliebt. Ab Samstag feiert diese weitere Area Comeback im T-Club. "Wir wollen immer besser und besser werden. Für die Eröffnung haben wir die Pause genutzt und alles aufgehübscht", so Wahl weiter. Vor allem aber das Programm, was sich Chef Hitzler mit seinem Team überlegt und auf die Beine gestellt hat, kann sich sehen lassen.

43 Bilder Bei der Ü30-Partynight wird im Lauinger T-Club ausgelassen gefeiert Foto: Harald Paul

Bestätigt sind so etwa die Auftritte von "Sixx Paxx" am 8. September, ein Techno-Event am 15. September mit "Gebrüder Brett" sowie am 30. September der Auftritt von "Almklausi". Ein Höhepunkt ist sicherlich der Besuch von Kay One. Einer der berühmtesten deutschen Rapper kommt nach Lauingen. Ansgar Wahl bestätigt, dass Kay One am 29. September im T-Club performen wird. "Mit dabei wird an diesem Abend auch Yung Yury sein." Er ist ebenfalls Rapper und ein Star auf verschiedenen Social-Media-Kanälen.

Noch mehr Stars kommen nach Lauingen

Das T-Club-Team um Hitzler und Wahl hat noch mehr geplant und weitere Stars engagiert, verraten wollen sie noch nicht alles. Nur so viel: Schon die Wiedereröffnung am Samstag, 2. September, soll ein Knaller werden - im wahrsten Sinne des Wortes. Tänzerinnen, Feuerelemente und eine sogenannte CO₂-Kanone sind unter anderem geplant. Auf allen Areas heizen DJs ein, mit Fabian Farell auf der Hauptbühne steht ein bekannter Künstler der Szene an den Turntables.

Wer Lust hat, am Samstag im T-Club in Lauingen in die neue Party-Saison zu starten, der hat die Chance, Eintrittskarten zu gewinnen. Unsere Zeitung verlost 5 x 2 Freikarten. So funktioniert es: Am heutigen Mittwoch, 30. August, um 14 Uhr unter Telefon 09071/794921 anrufen. Die ersten fünf Anrufer gewinnen. Die Karten werden dann an der Abendkasse hinterlegt. Viel Glück!

Lesen Sie dazu auch